الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 14 من سماسرة الهجرة غير الشرعية فى الشرقية 45 يومًا

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات الزقازيق، تجديد حبس 14 من سماسرة الهجرة غير الشرعية 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 كان ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني تمكنوا من إلقاء القبض على 14 شخصا بتهمة الاتجار بالبشر.

 كانت معلومات قد وردت لضباط مديرية أمن الشرقية، تفيد خداع عدد من سماسرة الهجرة غير الشرعية لشباب قرية ميت جابر وعزبة السرايا وعدد من التوابع  التابعة لمركز بلبيس بتمكينهم من السفر إلي أوروبا عن طريق تهريبهم من دولة ليبيا باستقلال مراكب الصيد المتجهة إلى إيطاليا، وتم القبض على 14 منهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة والتي قررت إحالتهم للجنايات محبوسين على ذمة القضية رقم 23341  لسنة 2021 مركز شرطة بلبيس والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات تجديد حبس سماسرة الهجرة غير الشرعية بلبيس الامن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

النيابة العامة تؤكد انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة «مينا» بأكتوبر

كواليس قرار «كاف» بمنع الجماهير فى مباراة الأهلى والهلال السودانى

صحف إنجليزية تتغنى بـ«مو»: «محطم الأرقام القياسية»

محمد الباز يكتب: الحقيقة العارية «2».. هيكل يحضر لحظة إعدام قاتل النقراشى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»