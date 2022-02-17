تجديد حبس 14 من سماسرة الهجرة غير الشرعية فى الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق، تجديد حبس 14 من سماسرة الهجرة غير الشرعية 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كان ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني تمكنوا من إلقاء القبض على 14 شخصا بتهمة الاتجار بالبشر.

كانت معلومات قد وردت لضباط مديرية أمن الشرقية، تفيد خداع عدد من سماسرة الهجرة غير الشرعية لشباب قرية ميت جابر وعزبة السرايا وعدد من التوابع التابعة لمركز بلبيس بتمكينهم من السفر إلي أوروبا عن طريق تهريبهم من دولة ليبيا باستقلال مراكب الصيد المتجهة إلى إيطاليا، وتم القبض على 14 منهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة والتي قررت إحالتهم للجنايات محبوسين على ذمة القضية رقم 23341 لسنة 2021 مركز شرطة بلبيس والتي أصدرت حكمها المتقدم.