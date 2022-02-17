سنغافورة تسجل 18 ألفًا و545 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة تسجيل 18 ألفًا و545 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت السلطات، وفقًا لشبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية الخميس، أن من بين الإصابات الجديدة 226 حالة وافدة من الخارج، مضيفة أن عدد المرضى بمستشفيات البلاد حاليًا بلغ 1472 مصابًا.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في سنغافورة منذ بداية تفشي الوباء بلغ 533 ألفًا و425 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 930 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر الماضي لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.