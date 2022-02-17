الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس «الأسقفية» يلتقى مطارنة بورسودان وكادوجلى

سامي فوزي
سامي فوزي

استقبل الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، المطران عبدالنور كوردى مطران إبروشية بورسودان والمطران حسن مطران إبروشية كادوجلى بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأسقفية فى زيارة وصفها بالودية: إن العلاقات التى تجمع الكنيستين فى مصر والسودان تعود للجذور العميقة بين الكنيستين في علاقة تشكلت على مر السنين إذ تناول الحديث الشراكات المتنوعة والمشروعات التى تجمع الكنيستين فى الأمور اللاهوتية والخدمية.

وأضاف أن معهد جبال النوبة لدراسة الكتاب المقدس، والذى يقدم خدماته للمجتمع السوداني في كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية يهدف إلى إعداد السودانيين، ليصبحوا قادة في الخدمة الكنسية.

كما أطلع رئيس الأساقفة على أوضاع الكنائس الأسقفية فى السودانية، وفي المقابل اطمأن المطارنة على  أحوال الشعب السودانى المقيم فى مصر، حيث تفتح لهم ابروشية مصر أبوابها للخدمة والعبادة فى كل كنائسها.

حضر اللقاء القس ياسر كوكو راعى الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، والقس إسماعيل عبدالرحمن كوكو عميد كلية اللاهوت الإنجيلى سابقًا ونبيل بولس عضو لجنة حوار الأديان للكنيسة الأسقفية فى العالم.

سامي فوزي أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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