مصرع وإصابة 7 فى حادث انقلاب سيارة بالإسكندرية

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب ٦ آخرون في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص"، أثناء سيره على الطريق الدولي وسط الإسكندرية.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي وسط الإسكندرية، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين إصابة 6 أشخاص ووفاة شخص.

وجرى نقل مصابي الحادثة إلى مستشفى الأميري الجامعي، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة وهي منى لبيب حبيب 38 سنة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.