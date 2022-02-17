ضبط شخص لارتكابه 8 وقائع تهديد وابتزاز لسيدات عبر السوشيال ميديا بالفيوم

تمكنت جهود وزارة الداخلية، من كشف ملابسات عدد من البلاغات تتضمن اضطلاع أحد الأشخاص باختراق حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعى خاصةً السيدات والفتيات والاستيلاء على محتوياتها من صور وابتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور حيث بلغت الوقائع المرتكبة (8) وقائع بنطاق محافظات (الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية).

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع عامل - مقيم بدائرة مركز إبشواى بمديرية أمن الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع على النحو المشار إليه.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.