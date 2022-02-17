الخارجية البريطانية: روسيا ستدفع ثمنًا باهظًا حال غزو أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الخميس، إن هناك فرصة كبيرة أن تشن روسيا عملا عدائيا ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إن غزت أوكرانيا.

ودعت وزيرة خارجية بريطانيا، في مؤتمر صحفي، روسيا للتراجع عن حافة الهاوية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي دليل على انسحاب روسيا من الحدود الأوكرانية".

ونوهت تراس، إلى أن بلادها وفرت أسلحة دفاعية لأوكرانيا، مؤكدة دعم بلادها الراسخ لكييف في أزمتها الحالية".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أنها تسلمت الرد الروسي على مقترح الضمانات الأمنية.

في وقت سابق، ‏قال وزير الدفاع الأمريكي إن حلف الناتو سيدافع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء، مضيفًا أن روسيا تواصل حشودها العسكرية على حدود أوكرانيا، لافتًا إلى ارتفاع عدد الجنود الروس على الحدود مع أوكرانيا إلى أكثر من 150 ألفًا.

تابع وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي للبنتاجون، اليوم، أن روسيا تحاول خلق ذرائع لتبرير الهجوم على أوكرانيا، مضيفًا أن "روسيا قد تتخذ القصف في منطقة دونباس ذريعة لغزو أوكرانيا، وسنتابع كل الذرائع المحتملة التي قد تستغلها روسيا لغزو أوكرانيا".

وأشار "أوستن" إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شدد على أهمية الحوار بشأن أزمة أوكرانيا، مضيفًا أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية ما زال ممكنًا، مؤكدًا أن حماية سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها أولوية.

من جهته أعرب ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، قلقه، من أن تستخدم روسيا ذريعة ما لغزو أوكرانيا، وذلك بعد هجمات الخميس.

وقال الأمين العام لحلف الناتو إن الوضع مقلق، بعد تعرض قرية ستانيتسيا لوهانسكا الأوكرانية للقصف بالأسلحة الثقيلة من شرقي البلاد في دونباس.