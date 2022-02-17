7 أشهر من الغياب و100 ألف جنيه مكافأة.. والدة طفل الوراق: «ابني ضاع مني»

أيام قليلة وتكمل الأم 7 أشهر على ضياع طفلها إبن الـ6 أعوام، الذي خرج ليلعب أمام منزله بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، قبل أن يختفي تمامًا، وتفشل كل محاولات البحث عنه.

“هبة يحيى عبد الحميد” والدة الطفل، لم تتوقف جهودها على مدار الـ7 أشهر الماضية في البحث عن طفلها “محمد خالد، 6 سنوات” وتوجيه الاستغاثات للمسئولين لمساعدتها في العثور عليه.

والدة طفل الوراق قالت إن نجلها تغيب عن منزله منذ 27 يوليو من العام الماضي، حيث خرج للعب أمام منزله بمنطقة وراق العرب التابعة لمحافظة الجيزة، وبمجرد اختفائه حررت محضرًا بقسم الوراق برقم 4831، إلا أن كل محاولاتها للعثور على الطفل باءت بالفشل.

وأضافت لـ«الدستور»، أنه بمجرد اختفاء طفلها وفشل محاولات العثور عليه في محيط المنطقة بدأت بمساعدة الأهالي تفريغ كاميرات المراقبة في الشارع الرئيسي إلا أنه لم يظهر خلالها مما زاد من احتمالات تعرضه للخطف من أمام المنزل، إلا أن تحريات المباحث أكدت أن الطفل مفقود ولا توجد قرائن جنائية تؤكد تعرضه للخطف.

“ابني ضاع مني ومش عارفة أعمل ايه؟”.. بتلك الكلمات الحزينة تابعت الأم حديثها، قائلًة إنها قامت بنشر صورة ابنها عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، منذ تغيبه وانتشرت صورته بشكل كبير عبر المواقع والتي انتفضت معها لكنها دون جدوى أيضا، حتى أنها رصدت مكافأه مالية قدرها 100 ألف جنيه لمن يعثر على ابنها.