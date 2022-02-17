الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق لاتهامه بالشروع فى قتل بعض جيرانه بالأقصر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالأقصر حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع فى قتل بعض جيرانه بسبب الخلاف والنزاع على ملكية قطعة أرض.

كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في إحباط جريمة قتل مروعة قبل وقوعها بالقرنة غرب الأقصر بسبب الخلاف على قطعة أرض، غرب محافظة الأقصر.

البداية كانت بورود إخطار إلى مدير أمن الأقصر من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر بورود معلومات عن حيازة مواطن يعمل سائق وله معلومات جنائية سابقة، ومقيم بمركز شرطة القرنة مسدس غير مرخصة  وعدد 2 خزنة بهم عدد من الطلقات النارية أعدها للانتقام من أشخاص اختلف معهم في خلاف بسبب قطعة أرض مبان.

وعلى الفور تحركت قوة من المباحث إلى محل الواقعة حيث تمكنت من ضبط المتهم متلبسا  وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بهدف استخدامه ضد الأشخاص المختلف معهم على حيازة قطعة أرض، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بالأقصرالتى أمرت بقرارها سالف الذكر.

النيابة العامة حبس سائق لشروع في قتل جيرانه ملكية قطعة أرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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