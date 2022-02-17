ضبط عنصر إجرامى قبل ترويجه كمية من الحشيش فى حلوان

ألقت مباحث قسم شرطة حلوان القبض على عنصر إجرامي قبل ترويج كمية من الحشيش والأقراص المخدرة على المتعاطين، بدائرة القسم.

ووردت معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو "محمد ل"، البالغ من العمر 39 عامًا، عاطل، ومقيم بكفر العلو، دائرة القسم، سبق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش والأقراص المخدرة وسلاح أبيض ومبلغ مالي.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.