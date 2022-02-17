الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نظافة القاهرة» تنظم ندوة بمركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة

نظافة القاهرة تنظم
نظافة القاهرة تنظم ندوة توعية بمركز الطفل للحضارة والإبداع

واصلت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، خطة التوعية والإعلام، وفي إطار التعاون بين الهيئة ومكتبات مصر العامة وفي محاولة لمواجهة أزمة القمامة والقضاء على العشوائيات وبث السلوكيات الإيجابية في نفوس الصغار والكبار. 

وقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة بعقد ندوة توعية بمركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة وذلك بهدف غرس ثقافة الحفاظ على البيئة في نفوس الأطفال رواد المركز .

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بدأت الندوة بالحديث عن الهيئة ومهامها الرئيسية، من نظافة وتجميل وإنارة وإنقاذ مركزي، وكذلك التجميل وما تقوم به الهيئة من زيادة للمسطحات الخضراء، والاهتمام بالحدائق العامة والحفاظ عليها حيث إنها متنفس للجميع.

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حضر الندوة حوالي 30 طفلا بمراحل تعليمية مختلفة وكذلك مشرفي المكتبه الذين ساهموا بشكلٍ كبير في التفاعل مع محاور الندوة كما تم عرض فديوهات توعية عن الإهتمام بالنظافة عقدت الندوة بالمكتبة، وبعد انتهائها تم إجراء مسابقة بين الطلبة والطالبات لتحفيزهم على المشاركة والتأكد من وصول السلوكيات المطلوبة باعتبارهم فئة مهمة ولها تأثيرها الفعال على المجتمع، حيث تم توزيع الكابات والتيشيرتات الخاصة بالهيئة على الموجودين كما تم ابتكار شكل فني عليه عبارة من عبارات التوعية بشكل جذاب لتثبيت مفهوم النظافة والسلوكيات الإيجابيه المطلوب غرسها لدى الأطفال .

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ندوات هيئة نظافة القاهرة مركز الطفل للحضارة مصر الجديدة هيئة نظافة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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