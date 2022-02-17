«مستقبل الثقافة في مصر».. حلقة دراسية بمدرسة الجيزويت بالإسكندرية الثلاثاء

ينظم مركز الجزويت الثقافي في الإسكندرية حلقة دراسية بعنوان "مستقبل الثقافة في مصر" يحاضر فيها الأب ماريو بولس اليسوعي، تبدأ الحلقة أولى محاضراتها يوم الثلاثاء ١ مارس وتختتم محاضراتها الثلاثاء ٢٩ مارس بمقر مدرسة الجزويت في الإسكندرية.

الحلقة الدراسية مستقبل الثقافة في مصر هي قراءة نقدية للكتاب الذي مازال يثير جدلا حوله (مستقبل الثقافة في مصر - طه حسين) فبالرغم من أن الكتاب يعتبر من كلاسيكيات القرن الماضي إلا أن القضايا التي يعرضها والاشكاليات التي يعالجها الكتاب مازالت مثارة حتى يومنا هذا منها : ما هي هوية مصر؟ ما هي مشاكل التعليم في مصر؟وما هي العلاقة بين الثقافة والتعليم؟

تهدف الحلقة الدراسية إلى التعود على قراءة النصوص الأدبية وتحليل النصوص الأدبية، واستخراج الإشكاليات والأفكار الرئيسية من النص وعرضها على الجمهور و الربط بين ما نقرأه والواقع الذي نعيشه و مساعدة المشاركين على القراءة النقدية.

الفئة المستهدفة: على المتقدم للمشاركة في السيمنار أن يكون مهتم بالشأن العام وقضايا التعليم بوجه خاص مهتم بقضية الثقافة ومستقبلها والعمل الاجتماعي أن لا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً، يتراوح عدد المقبولين بالسيمنار من 10 إلى 15 مشاركا.

منشط الحلقة الدراسية : الأب / ماريو بولس اليسوعيّ مدير مركز الجزويت الثقافي - الاسكندرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية عام 2003، عمل مهندساً إلى أن التحق بـالرهبانية اليسوعية في عام 2007، درس الفلسفة والحضارة العربية في جامعة القديس يوسف ببيروت، وعمل في أثناء دراسته في لبنان مرشدًا روحياً للعمل الرعوي الجامعي بكلية الفنون الجميلة (الجامعة اللبنانية) .تلقى دروس الليسانس باللاهوت في مركز سيفر اليسوعي - باريس، ثم نال شهادة الماجستير في اللاهوت السياسي والاجتماعي من جامعة تورنتو - كندا.