«الصحة»: تخصيص رقم 1440 لاستقبال رسائل مرضى العزل المنزلى لكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أنه يمكنك التواصل مع غرفة متابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي من خلال إرسال كلمة «عزل» في رسالة إلى الرقم «1440» لمتابعة حالتهم الصحية من قبل المتخصصين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال تلك الفترة التي تشهد ذروة ارتفاع إصابات فيروس كورونا، والتسجيل للحصول على اللقاح المضاد للفيروس لتجنب حدوث مضاعفات.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ"متابعة حالات العزل المنزلي مرضى فيروس كورونا المستجد"، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة سيتم تفعيلها بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي، سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وكذلك قياس درجة الحرارة، ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العمل بتلك المبادرة، فضلاً عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابة عالية، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث يتم متابعة المرضى بصفة دورية، وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.