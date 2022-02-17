انقلاب سيارة «أعلاف» على «صحراوى الفيوم»

شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعلف وبالفحص تبين عدم وجود إصابات بشرية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمدخل دهشور اتجاه الفيوم.

تبين بالفحص والمعاينة انقلاب سيارة نقل محملة بالعلف دون إصابات، وتم رفع الحمولة وتسيير حركة السيارات، وتسيير حركة السيارات تحت إشراف اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.