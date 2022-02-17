الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة «أعلاف» على «صحراوى الفيوم»

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعلف وبالفحص تبين عدم وجود إصابات بشرية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمدخل دهشور اتجاه الفيوم.

تبين بالفحص والمعاينة انقلاب سيارة نقل محملة بالعلف دون إصابات، وتم رفع الحمولة وتسيير حركة السيارات، وتسيير حركة السيارات تحت إشراف اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

طريق القاهره الفيوم الصحراوي انقلاب سيارة نقل انقلاب سيارة مرور الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

مصر تحذر من أحداث العنف فى "الشيخ جراح": ندين محاولات تهجير الفلسطينيين

بكاء وانهيار رجل الأعمال حسن راتب خلال محاكمته بقضية «الآثار الكبرى»

البورصة تنهى الأسبوع بخسارة 3.3 مليار جنيه.. وتراجع جماعى للمؤشرات

بعد الحكم بإعدام المتهم.. والدة «مهندس الدقهلية»: هذا قصاص الله فى الأرض

علاء حسانين: «الأهالى منعوا عيالهم يحفظوا قرآن مع ابنى بعد قضية الآثار»

تأجيل محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين فى قضية الآثار الكبرى لـ5 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس