على أطلال منزل اللبان المنهار.. عجوز باكيًة:«بقيت في الشارع» (فيديو)

في تمام السابعة من صباح اليوم الخميس، استيقظ أهالي حي اللبان بمحافظة الإسكندرية، على أصوات استغاثات المرأة العجوز مع تصدع جدران منزلها ليسرع الأهالي لنجدتها قبل السقوط تحت أنقاض العقار الذي بدأ في الانهيار.

“السيدة المغربي” ابنة السبعين عامًا، انهار منزلها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، و أنقذتها العناية الإلهية من الموت تحت أنقاضه.

المنزل المكون من 4 طوابق، كانت المرأة العجوز هي ساكنه الوحيد، ولم تكن تلك المرأة الأولى التي يتهاوى فيها جدران العقار، فقد كان العقار مصدر رعب كل من سكن فيه على مدار سنوات حتى هجره السكان خوفًا من انهياره لتصبح العجوز هي الساكن الوحيد فيه.

«أنا بقيت في الشارع كلهم مشيوا وسابوني، وانا لوحدي".. بدموع حزينة وبملابس متشحة بالسواد وقفت السيدة العجوز حاملًة بطاقتها الشخصية وبدأت «سيدة مغربي» حديثها لـ«الدستور»، مؤكدًة أنها أصبحت بمفردها داخل المنزل بعد وفاة ابنها الوحيد وهجرة سكان العقار منه، حتى انهار وأصبحت هي بلا مأوى.

وقفت العجوز إلى جانب حطام منزلها المتراكم، تمنع اقتراب الاطفال خوفا على فقدان حياتهم بتوابع الإنهيار، قائلًة :"خايفه عليكم، معشتوش اللى انا عشته”.

لتنتظر تلك العجوز النظر من اي من الأجهزة التنفيذية لتوفير مأوى بديل لها بدلا من ان تسكن أرصفة الشارع محل المنزل المنهار.



لينك اللايف

https://fb.watch/bd-4e64zBU/

منزل اللبان المنهار

منزل اللبان المنهار

منزل اللبان المنهار

منزل اللبان المنهار

منزل اللبان المنهار