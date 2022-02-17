النمسا تؤكد عدم ثقتها فى سحب روسيا قواتها من الحدود الأوكرانية

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم، أنه لا يثق في إعلان روسيا أنها ستسحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وقال نيهمر- في تصريحات، اليوم الخميس، قبل مشاركته في اجتماع الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في بروكسل: إن انسحاب القوات الروسية من شبه جزيرة القرم كان وهميًا، وإن غزو أوكرانيا ممكن بـ"ضغطة زر".

وأوضح أن الوضع متوتر بشكل عام ويمكن أن تندلع المعارك بسرعة هناك، مشيرًا إلى أن أهم شيء الآن هو إيجاد تدابير بناء الثقة في صيغة الحوار، ومع ذلك في الوقت نفسه يجب أن يكون هناك استعداد إذا تعرضت أوكرانيا للهجوم.

ونوه إلى أهمية اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 و40 قيادة في إفريقيا، اليوم، في بروكسل؛ لمناقشة التطورات الحالية في الأزمة الأوكرانية ومناقشة حماية المناخ وإنتاج اللقاحات إلى جانب قضايا الهجرة والأمن.