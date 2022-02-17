الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس شركة السكر يستعرض لوفد برلمانى أسباب ارتفاع أسعاره

جانب من زيارة وفد
جانب من زيارة وفد البرلمان

قال اللواء عصام بديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن إنتاج الشركة يتم توريده بالكامل لمنظومة التموين، وإلى جانب عملية إنتاج السكر من القصب هناك كمية من الصناعات القائمة علي هذه الصناعة، متابعا أنه لا  يوجد جرام من القصب لا يتم استخدامه، بداية من صناعة الكحول.

وتابع بديوي، خلال كلمته اليوم أثناء الجولة التفقدية بمصنع السكر بكوم أمبو، و التى يقوم بها وفد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة أسوان وبحضور المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى: "هناك خطة طموحة لتطوير الصناعة وتجديد آليات هذه الصناعة الكبيرة، بالإضافة لمصانع الورق والخل والخميرة وغيره من الصناعات".

وأضاف بديوى أن زيارة لجنة الزراعة مجلس النواب، اليوم، للمصنع ستساهم فى استعراض كافة الملفات المتعلقة بزراعة قصب السكر فى إطار توجه القيادة السياسية فى هذا الصدد، لافتا إلى أن شركة السكر من الشركات المتجددة.

وأشار بديوى إلى أن هذه الصناعات المختلفة تسهم فى مرونة التحرك فى أسعار المنتج الأساسى، خاصة وأن تكلفة إنتاج السكر عالية وذلك بسبب أسباب كثيرة منها ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة النقل ولكن هناك دائما توجيهات بشأن المرونة فى تحريك الأسعار بما يخدم مصلحة المواطن والمزارعين.

أسعار السكر رئيس مجلس إدارة مجلس النواب القيادة السياسية ارتفاع اسعار السكر لجنة الزراعة النائب هشام الحصرى تطوير الصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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