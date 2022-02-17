جنايات المنصورة تقضى بالإعدام للمتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية

حكمت محكمة جنايات المنصورة، على المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، بالإعدام شنقًا.

كانت محكمة جنايات المنصورة، حكمت في وقت سابق على المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، بإحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدام المتهم.

كان محامي المتهم قد طالب باستدعاء الطبيبة الشرعية القائمة على مناظرة جثة المجني عليه، وتشريحها، مستندًا في ذلك إلى قولها إنه تعذر عليها معرفة الكيفية التي أدت لسبب الوفاة، في حين أن هناك من المظاهر البادية على جثة المتوفي، تنال من الإقرار بالاعتراف المنسوب للمتهم، والتي تنال من صحة التحريات التي تتطابق مع قول المتهم فيما صوره رئيس المباحث.