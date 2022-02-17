الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الثاني على التوالي.. قطع مياه الشرب عن مدينة كفر الشيخ

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع مياه الشرب عن مدينة كفر الشيخ لليوم الثاني على التوالي، ابتداء من الساعة الرابعة، مساء اليوم الخميس، الموافق 17 فبراير حتى الساعة الثامنة مساء اليوم، نظرًا لإيقاف محطات الشرب بمدينة كفر الشيخ لاستكمال أعمال صيانة  خط 300م أسفل السكة الحديد لظروف طارئة.

وناشد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ الأهالي بتدبير احتياجاتهم من الماء،خلال انقطاع مياه الشرب الذي سيستمر لمدة 4 ساعات.

كانت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، قد أعلنتا فصل التيار الكهربائي، أمس الأربعاء، عن 13 قرية وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفرالشيخ ومطوبس ودسوق وبيلا وسيدى سالم والرياض والحامول".

‏‎وتم فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحًا، حتى الساعة الثالثة عصرًا، فتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشأة الكبرى بقلين، وتأثرت بعمليات الفصل قرية المنشأة الكبرى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذي محلي دياي 14 بجنوب دسوق، ولم تتأثر بالفصل أي منطقة، كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي دمرو الحدادي بسيدى سالم ولم تتأثر بعملية الفصل أي قرية.

كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبوغنيمة بسيدي سالم، وتأثر بالفصل قرية أبوغنيمة، الثمانين، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الزعفران بالحامول، وتأثر بالفصل قرية الزعفران وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الجمعية بمطوبس، وتأثر بالفصل أرض الجمعية.

كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي سد خميس بسيدي سالم، وتأثر بعملية الفصل قرية سد خميس وتوابعها، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الناصرية بالرياض، وتأثر بعملية الفصل مجلس قروي الرصيف والقرى التابعة له، وتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي العالمية ببيلا، وتتأثر بعملية الفصل قرية العالمية وتوابعها.

وأيضًا تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشية الغربية بشرق كفرالشيخ، وتأثر بعملية الفصل قرية المنشية الغربية وجزء من سيدي غازي، وتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبومندور بشمال دسوق، وتأثر بعملية الفصل قرية أبومندور وجزء من المندورة، وتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى بر بحري بالبرلس وتأثر بعملية الفصل بر بحري وتوابعها.

مياه الشرب الخميس كفر الشيخ المواطنين قطع

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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