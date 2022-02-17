الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان يطالب الإعلام بالتوعية بمخاطر التعدى على الرقعة الزراعية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الزراعة تمثل بُعد استراتيجي وآمن قومى للدولة المصرية، والقيادة السياسية تولى الملف اهتمام كبير لأهميته من الناحية الاستراتيجية والقومية، وذلك من خلال التوسع الرأسى والأفقى ودعم مشروعات القطاع بشكل عام.

وأوضحت رشاد، في تصريحات لها اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بملفات الزراعة والنهضة بالبنية التحتية للقطاع لدعم الزراعة التى تمثل عصب الاقتصاد القومى بداية من توفير الغذاء والمساهمة فى سد الفجوة الغذائية للدولة المصرية، وفى نفس الوقت فتح أفاق جديدة للحاصلات الزراعية فى الأسواق الخارجية.

وتابعت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، ومن هنا جاءت أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية القديمة وحمايتها من التعدى وأن المسئولية تشاركية بين الجميع وأن كانت بعض الوزارات معنية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى إلا أن المسئولية تعالى الجميع.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الإعلام عليه دور أيضا فى التوعية بمخاطر التعدى على الرقعة الزراعية والأعمال الفنية لخلق حالة من الوعى المجتمعى بأهمية الرقعة الزراعية وضرورة الحفاظ عليها.

ومن جانب أخر، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية منذ 2014، موضحًا  أن الدولة المصرية تخصص استثمارات ضخمة لملف استصلاح الأراضي وتحلية المياه، معلقا «من غير المعقول اتجاه البعض للتعدي على الرقعة الزراعية، في ظل تجاوز تكلفة استصلاح الفدان 250 ألف جنيه».

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يساهم في 15% من الناتج القومي، فضلا عن عمل 25% من العمالة في القطاع، مشددا على أن الحكومة ستواجه عقوبات التعديات بحزم.

وفي السياق، أكد وزير الزراعة أن القانون الحالي ينص على إحالة المتورط في البناء المخالف للنيابة العسكرية، فضلا عن حرمانه من كافة أنواع الدعم التي يحصل عليها، مشيرا إلى وجود مشروع قانون ينص على سحب قطعة الأرض من المخالف.

مصر الاعلام وزارة الزراعة تعديات الرقعة الزراعية لجنة الثقافة والإعلام

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حوار مع فضيلة الإمام

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