سؤال برلماني بمجلس النواب حول خدمة الإسعاف الطائر

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بسؤال حول دور خدمة الإسعاف الطائر واستراتيجية الحكومة لتفعيل الخدمة وتطويرها، موضحة أن الحكومة قد بدأت في تفعيل خدمة الإسعاف الطائر منذ 2012، إلا أنه لا يوجد أي دور حقيقي ملموس على أرض الواقع لهذه الخدمة.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن الإسعاف الطائر، هي خدمة إسعافية متقدمة تستخدم الطائرات لنقل الحالات الحرجة جواً إلى المستشفيات، وكان من المقرر تفعيل المشروع كخدمة إسعافية مجانية للمواطنين، بإضافتها على رقم طوارئ 123 الخاص بطلب خدمة الإسعاف، مارس 2011.

وقالت النائبة منى عبد الله، إن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية، لتفعيل خدمات الإسعاف الطائر، التى تعد إضافة كبيرة لمنظومة الإسعاف المصرية، حيث من المفترض أن تساهم الخدمة فى إنقاذ المصابين فى الحوادث، ونقل الحالات الحرجة.

وأضافت أنه لا أحد يلحظ أي دور لهذه الخدمة خلال السنوات الماضية، مما يتطلب توضيحا من وزارة الصحة عن هذه الخدمة ومصروفاتها والدور الذي تقوم به وكذلك خطة تطويره، وتساءلت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أين ذهبت طائرة الإسعاف!! وكيف يستفيد منها المواطن المصرى؟.

ويشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022 على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، والذي يُعقد في القاهرة، خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2022، حول موضوع " التضامن العربي "، وسط مشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات العربية.

ومن المُقرر أن يُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة البرلمان المصري أمام المؤتمر حول سبل إحياء قيم التضامن العربي، كما سيشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي، ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني.