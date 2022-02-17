جامعة الطفل بسوهاج تواصل فعالياتها بمحاضرة عن الفنون للمرحلة السادسة

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات المحاضرة الثانية للفنون، وذلك لطلاب المرحلة السادسة من جامعة الطفل، بقاعة الفنون بكلية التربية النوعية بالحرم الجامعي القديم، يرافقه كلا من الدكتورة زينب الشريف القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، وفريق العمل.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن فكرة إنشاء جامعة الطفل أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمشاركة 34 جامعة مصرية حكومية وخاصة، كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي للعلوم، وذلك لاكتشاف واحتضان الأطفال المتميزين في المراحل التعليمية المتقدمة.

وأضاف الدكتور محمد حشمت، أن دراسة الطلاب في أكثر من مجال، كريادة الأعمال والفنون والطب والعلوم وغيرهم تعد أهم مميزات جامعة الطفل، لأنها تساعدهم على الاطلاع لأحدث التطورات في المجالات العلمية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة.

وأشار حشمت، إلى أنه حاضر بورشة العمل الفنية الدكتورة أماني فتحي المدرس المساعد بكلية التربية النوعية، والتي تضمنت ورشتها العديد من الرسومات والأنشطة الفنية، وذلك باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، وعمل مجموعة أشكال من الشنط اليدوية بطرق مختلفة وجذابة.