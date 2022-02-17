لتعزيز الشراكة بين القارتين.. «أراب نيوز» تبرز مشاركة الرئيس السيسي في القمة الإفريقية الأوروبية

أبرزت صحيفة" أراب نيوز" مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي، مشيرة إلى أنه من المتوقع مناقشة استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة في نوفمبر 2022.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السادسة لقمة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي تعقد اليوم وغدا في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأبرزت الصحيفة تصريحات المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، والذي قال إن قمة الاتحاد الإفريقي - الاتحاد الأوروبي ستعقد تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030".



وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، انعقدت جلستها الأولى بالقاهرة عام 2000 ، وشهدت إقامة آليات شراكة بين الجانبين من خلال خطة عمل القاهرة ، مع الأخذ في الاعتبار أن الجانب الأوروبي من أبرز الشركاء الدوليين الذين تعاون معهم الجانب الأفريقي. ويحرص الاتحاد على توطيد العلاقات، خاصة فيما يتعلق بملفات التنمية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية مواجهة التحديات المشتركة ".

وتابع المتحدث، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيركز على المجالات التي تهم الدول الأفريقية ، مثل تعزيز الجهود لتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي وتقديم دعم فعال لمساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وشملت زيارة "السيسي" لبروكسل محادثات مع ملك بلجيكا فيليب ورئيس وزرائه ألكسندر دي كرو، تغطي مختلف جوانب العلاقات الثنائية مع مصر، كما عقد اجتماعا مع مجموعة من رجال الأعمال البلجيكيين لبحث دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما سيلتقي الرئيس مع قادة الاتحاد الأوروبي على هامش القمة ، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات ، لمناقشة تعزيز أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.