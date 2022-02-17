الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى تصادم سيارة ودراجة بخارية بمدينة أكتوبر

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية، داخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة بنطاق سوق الجملة يفيد بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة شخصين إثر حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة، نقلًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جروح حادث تصادم دراجة بخارية أكتوبر مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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