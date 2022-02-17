الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تسجل 1569 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة و1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت  الوزارة، في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أنه تم تسجيل 2847 حالة تعافٍ جديدة من كورونا، فيما سجل إجمالي الحالات الحرجة 962 حالة.

وأوضحت "الصحة السعودية" أن إجمالي إصابات كورونا في المملكة ارتفع إلى 735 ألفًا و958 حالة، بينها 8978 حالة وفاة و704 آلاف و896 حالة شفاء، ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات المعطاة ضد فيروس كورونا حتى اليوم بلغ 59 مليونًا و958 ألفًا و442 جرعة.

فيروس كورونا السعودية اصابات جديدة وفيات حالات شفاء كورونا وزارة الصحة

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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