الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بيطرى المنوفية: ضبط 450 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي

لحوم
لحوم

تمكنت حملة مشتركة من مديرية الطب البيطري بالمنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ومفتشي أغذية شبين الكوم من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمصنعات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الحائزين، طبقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وشنت اللجنة المكبرة من مديرية الطب البيطري بالمنوفية، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وأطباء الإدارة العامة للمجازر والتفتيش على اللحوم، ومروه زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، حملة على بعض أماكن بيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة ومحلات الجزارة في مركز شبين الكوم، للتأكد من صلاحية المنتجات التي تقدم للمواطنين في إطار حرص الدولة لمكافحة الفساد بكافة أنواعه.

وأوضح الدكتور هاني شمس الدين، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالمنوفية، أنه تم ضبط 450 كيلو جرام من اللحوم والمصنعات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تمثل خطرا على صحة المواطنين في المحافظة، وذلك في إطار سلسلة الحملات اليومية على محلات الجزارة ومحلات بيع المصنعات والمواد الغذائية، بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية والمحليات.

وأوضح شمس الدين أن هناك توجيهات صادرة من اللواء محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات وبتكليف من السيد الدكتور وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية الدكتور إبراهيم أبو الغار، بعمل لجان يومية لضبط الأسواق وتنقيتها من اللحوم والدواجن والأسماك الغير صالحة للاستهلاك.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

محافظة حملة تعاون على الدين المنوفية إتخاذ الإجراءات القانونية غير صالحة للاستهلاك

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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