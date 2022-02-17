الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 442 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خريطة توزيع الاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنيا بخطة عام 21/2022، والتى تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه لتنفيذ 253 مشروعًا.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 937.3 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 27.6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 905.5 مليون جنيه بنسبة 26.6%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 689.4 مليون جنيه بنسبة 20.3%، ويخص قطاع الصحة 373.5 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 281.5 مليون جنيه بنسبة 8.3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 213 مليون جنيه بنسبة 6,2%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية في مجال خدمات الإسكان بمحافظة المنيا في خطة 21/2022 تتمثل توجيه نحو 442.2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات في قطاع الإسكان 63 مشروعًا تشتمل على مشروعات لتطوير مناطق عشوائية، ومشروعات البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وتنفيذ واستكمال محطات وشبكات الصرف الصحي بالمحافظة، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي يتم تنفيذ عدد 12 مشروعًا تنمويا خلال عام الخطة منها مشروع إنشاء جامعة المنيا الأهلية، وإنشاء مبنى الأورام، وإنشاء مبنى ملحق العمليات بالمستشفى الجامعي الجديد.

كما أشار التقرير إلى المشروعات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة المنيا والتي تصل إلى 109 مشروعًا منها مشروع رفع كفاءة الطرق بمدينة سمالوط، رفع كفاءة الكباري بمركز أبو قرقاص، إلى جانب إنشاء كوبري علوي بمدينة مغاغا، فضلًا عن تنفيذ 12 مشروعًا تنمويًا بقطاع التعليم قبل الجامعي منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي، إلى جانب إنشاء وتجهيز فصول ثانوي عام، وفصول رسمي لغات ولغات مميز.

التخطيط استثمارات خطة المنيا مشروعات

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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