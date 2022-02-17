الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» ترفض طلب نقابة المعلمين بخصم 1% من الراتب

التربية والتعليم
التربية والتعليم

رفضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلب المقدم من نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بشأن خصم 1% من المرتب الأساسي من أعضاء النقابة لمدة عام اعتبارًا من يوليو 2021.

وأكدت الوزارة، في الخطاب الذي أرسلته للنقابة، أنه "بالإشارة إلى كتاب نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، المتضمن طلب النقابة خصم 1% من المرتب الأساسي من أعضاء النقابة لمدة عام اعتبارًا من يوليو 2021.

يرجى التفضل بالإحاطة بأنه تم بحث الموضوع وانتهى الرأي بمخاطبة سيادتكم بعدم جواز خصم أي مبالغ لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية بخلاف ما يتم خصمه حاليًا، إلا بموجب قانون، والرجوع مسبقًا للوزارة في حال ورود خطابات في هذا الشأن من النقابة العامة للمهن التعليمية".

مستند
مستند
المديريات التعليمية وزارة التربية والتعليم رئيس اتحاد مواطنين نقابة المعلمين وزارة التربية العملية التعليمية

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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