الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل طليقته فى الخانكة

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس قاتل طليقته 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخانكة في القليوبية، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على إحدى السيدات داخل مسكنها بدائرة القسم، متوفاة وبها آثار اعتداء بسلاح أبيض.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجني عليها - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم لانفصال المجني عليها عن المتهم، وبسؤال شقيق المجني عليها، قرر بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من المتهم؛ أخبره خلاله بقتل شقيقته انتقامًا منها.

عقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتخلصه من الأداة المُستخدمة - سكين، بإلقائها بأحد المصارف المائية، وحُرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق،  بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية، والتصريح بدفن جثة المتوفاة، عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

 

قاضي المعارضات الخانكة القليوبية حبس قاتل طليقته

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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