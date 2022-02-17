ضبط هارب من حكم أثناء امتهانه «السمسرة» بمرور الكوثر في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على هارب من حكم قضائي، ومطلوب على ذمة قضايا أخرى، أثناء ممارسته أعمال السمسرة، داخل إدارة مرور حي الكوثر بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من وحدة مباحث إدارة مرور سوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث الإدارة من إلقاء القبض على المدعو "عبد الحليم. م. ا. ب" - 47 عامًا - عامل - ويقيم دائرة مركز ساقلته”.

والمطلوب التنفيذ عليه في مركز ساقلتة قضايا تبديد، وذلك حال تواجده بوحدة مرور الكوثر وبحوزته بعض أوراق التراخيص لا تخصه ومبلغ مالي قدره 500 جنيه وقيامه بمزاولة أعمال السمسرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.