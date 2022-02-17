معارك عنيفة في «عبس» اليمنية.. و«الحوثي» تحشد جميع المقاتلين

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن معارك عنيفة تشهدها جبهات مديرية عبس بمحافظة حجة، بعد هجوم شنته المليشيات الحوثية على مواقع الجيش الوطني.

وأكدت المصادر، وفقا لقناة “اليمن الإخبارية”، اليوم الخميس، أن جبهات مديرية عبس وحرض تشهد معارك كر وفر، منذ تمكنت المليشيات من الالتفاف على قوات الجيش وفك الحصار عن مقاتليها في مدينة حرض، مشيرة إلى أن المعارك على أشدها بين الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي تحشد كافة مقاتليها في مدينة عبس، مركز المديرية، لمواجهة قوات الجيش الوطني من منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أعلن، أمس، مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في استهداف طيران تحالف دعم الشرعية لتجمعاتهم في جبهتي حرض وعبس بمحافظة حجة.

كما أعلن تحرير مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي شمالي البلاد، موضحا أنه تمكنت من تحرير مواقع شرقان وتباب العزابي والهديبي في عملية هجوم خاطفة أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الميليشيا الحوثية التي كانت تتمركز في تلك المواقع.