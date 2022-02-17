رويترز: روسيا سحبت بعض المعدات العسكرية من الحدود الأوكرانية

أظهرت صور فضائية لشركة أميركية، أن روسيا سحبت بعض المعدات العسكرية من الحدود الأوكرانية وفقا لما نقلته وكالة رويترز في خبر عاجل.

يأتي هذا فيما ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشار الألماني أولاف شولتز محادثاتهما مع الرئيسين الروسي والأوكراني بشأن الأزمة على الحدود الأوكرانية.

وذكر البيت الأبيض- في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- أن «بايدن» و«شولتز» شددا خلال مكالمة هاتفية على أهمية استمرار التنسيق عبر الأطلسي وتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وكشفت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أنها أرسلت طائرات مقاتلة من طراز "إف ـ 35" إلى ألمانيا يوم الاثنين الماضي لتعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي "ناتو".

يأتي هذا بينما أفادت التقارير بأن روسيا ما زال لديها أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.

فيما اتهمت الولايات المتحدة، روسيا بأنها بصدد اختلاق ذرائع لتبرير مهاجمتها لأوكرانيا، مستنكرة خصوصا الاتهامات الأخيرة التي أوردها الرئيس الروسي حول ارتكاب "إبادة جماعية" في منطقة أوكرانية انفصالية موالية لموسكو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافة: إنه “تماشيا مع تحذيراتنا خلال الأسابيع القليلة الماضية، نرى أن العديد من المسؤولين الروس ووسائل الإعلام الروسية تنشر قصصا يمكن استخدام كل منها ذريعة لغزو”، محذرًا من أن “ذلك يمكن أن يحدث في أي وقت ويجب أن يكون العالم مستعدا له”.

وبحسب واشنطن، قد ترتبط القصص بـ “اتهامات لأوكرانيا بأنشطة عسكرية في دونباس”، وهي منطقة بشرق أوكرانيا يقاتل فيها انفصاليون موالون لروسيا قوات كييف منذ ثماني سنوات.

وأضاف نيد برايس أنها قد تكون أيضا “اتهامات كاذبة بالقيام بأنشطة برية أو بحرية أو جوية من جانب الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، أو حتى اتهامات بتوغل أوكراني أو من حلف شمال الأطلسي في الأراضي الروسية”.

وتابع “نحن قلقون بشكل خاص من حقيقة أن الرئيس بوتين ومسؤولين روس آخرين يتحدثون عن إبادة جماعية في دونباس، ليس هناك ذرة من الحقيقة في هذه الاتهامات”.