محافظة أسيوط يعتمد مشروع تقسيم الملك والطحان في حي غرب بأسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، القرار رقم 126 لسنة 2022 بشأن اعتماد مشروع تقسيم الملك والطحان بنطاق حى غرب مدينة أسيوط، ونشرته الوقائع المصرية، اليوم.

ونص قرار محافظ أسيوط بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 701 لسنة 2014 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة أسيوط، وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 121 لسنة 2020 باعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة أسيوط.

وكذلك على قرار المحافظة رقم 1165 لسنة 2015 باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط لعدد تسع مناطق بالمدينة (حوض الربع نمرة "13") جامعة أسيوط - السادات - جامعة الأزهر - غرب البلد البيسرى - المعلمين - بين المعلمين شرقًا والأربعين غربًا - غرب الأربعين - نزلة عبد اللاه - الوليدية)، وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم 10 بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2021 بالموافقة على اعتماد مشروع تقسيم الملك والطحان طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإصدار القرار اللازم باعتماد مشروع التقسيم .

وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 4/7/2021 بشأن مشروع تقسيم الملك والطحان، وعلى كتاب الوحدة المحلية لحى غرب مدينة أسيوط رقم (431) المؤرخ 7/9/2021، والمتضمن أخذ التعهد بالتنازل عن المساحات والشوارع والخدمات للمحافظة من جميع الملاك لجميع القطع للتقسيم وتعهدهم بتوصيل كافة المرافق على حساب الملاك، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 12/12/2021 والمتضمن استيفاء توقيعات مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحى غرب مدينة أسيوط على لوحات التقسيم، وعلى فتوى إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية بمجلس الدولة ملف رقم (93/29/8) سجل رقم 25/2021/2022 بشأن الشكوى المقدمة من بعض ملاك الأراضي

بتقسيم الملك والطحان لوقف إجراءات التقسيم لعدم إدراجهم ضمن ملاك التقسيم والمنتهية إلى - جواز السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم فى الحالة المعروضة وذلك على النحو المبين بالأسباب قـرر .

مادة 1 - يعتمد مشروع تقسيم الملك والطحان بنطاق حى غرب مدينة أسيوط وذلك بمساحة (49ف ، 6ط ، 15.10س) محصورة بين السكة الحديد والترعة الإبراهيمية وكلية البنات جامعة الأزهر وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة 2 - تتولى الوحدة المحلية لحى غرب مدينة أسيوط نشر هذا القرار والخرائط المرفقة فى الوقائع المصرية .

مادة 3 - يعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

مادة 4 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .