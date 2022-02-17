الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب حشيش في «برطمانات حلوى وسجائر إلكترونية»

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة تامر قاسم مدير الإدارة بالنيابة، من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية المحتوية على زيت الحشيش المخدر، وأكياس حلوى مطعمة بمخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من نيويورك ، اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية في راكب أمريكي من أصل مصري وطلب منه وضع حقائبه على جهاز الفحص  بالأشعة، بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود كثافات داخل حقائبه.

وقام حازم ياسين مدير الحركة  بتكليف أحمد صبرى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 15 برطمان حلوى تحتوي على مخدر الحشيش و 15 جهاز وسيجارة إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر خفاها الراكب بين طيات ملابسه، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود  12 أمبول من زيت الحشيش المخدر .

و قرر تامر قاسم مدير الإدارة بالنيابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب برقم 35 لسنة 2022 بعد العرض علي  إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، يأتب ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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