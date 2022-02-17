اليوم.. محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين فى «الآثار الكبرى»

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين في اتهامهما و21 آخرين بالتنقيب عن الآثار.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لممثل النيابة الذي قال “ان النيابة أتت باسم المجتمع، قضيتنا هي قضية وطن، والمتهمون نسوا الله فأنساهم أنفسهم وظنوا انهم بعدين عن العقاب”.

وتابع أن المتهمين قاموا بالتنقيب عن الآثار، وكشف تقارير المجلس الأعلى للآثار وبفحص المضبوطات عبارة عن عملات نقدية وحلي من بينها مقلد والباقي أثري يعود للعصور الإسلامية واليونانية والرومانية وجميعها أثرية وتخضع لحماية الآثار وهو ما اثبتته النيابة لمواقع الحفر.

وأضاف أن المتهم الأخير حسن راتب مول التنقيب بمبلغ ٥٠ مليون ثم استخرجوا الآثار وفصلوا أجزاء منها بقصد تهريبها خارج البلاد في أثناء انشغالنا بهموم الوطن قصد المتهمون هدمه "فتتار الأمس غرباء وتتار اليوم هم من أبناء الوطن" فعمدوا إلى سرقة التاريخ.

كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.