فنانة هندية تزور الأهرامات وتؤكد: تجربة رائعة

احتفت الفنانة الهندية الشهيرة “هينا خان” بزيارتها لمصر، ولأهرمات الجيزة، حيث وثقت رحلتها عبر مجموعة من الصور نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وفقا لما نشرته الشبكة الهندية "ndtv".

فنانة هندية شهيرة تزور الأهرامات: تجربة رائعة

وكتبت خان معلقة على صورها في مصر: أن مشهد الأهرامات يشبه السفر عبر الزمن، ونشرت صورا لها وهي أمام الأهرامات وبجانبها، وأحيانًا أثناء ركوب جمل وصفته بأنه "الرفيق المثالي".

وكتبت تعليقا على صورها: “الطقس المثالي والموقع المثالي والرفيق المثالي”.

وفي حديثها عن زيارتها، كتبت هينا خان، “كانت تجربة رائعة في الجيزة، مصر. تأخذك هذه الأهرامات إلى الوراء في الوقت المناسب عليك أن تراها لتصدقها”.

ورافق خان، صديقها السينمائي روكي جايسوال إلى مصر وشاركت أيضًا صورة لهما مع الأهرامات في الخلفية.

يأتي هذا فيما رشحت صحيفة "أيرش نيوز" الأيرلندية، مصر وجهة سياحية ممتعة خاصة لممارسة الغوص على شواطئها الخلابة.

وقالت الصحيفة: "تجذب مصر العديد من السياح لتجربة الغوص الفريدة التي تتمتع بها.. تعد مصر بلا شك واحدة من أكثر الدول شهرة وتاريخًا في العالم، إنها مهد الحضارة وموطن لمدينة القاهرة والأهرامات الرائعة والمواقع الأثرية التي لا حصر لها".

وتابعت: "خلال جائحة كورنا كانت مصر واحدة من أولى الدول التي انفتحت وظلت وجهة شهيرة لقضاء العطلات، خاصة خلال فصل الشتاء وأحد جوانب مصر على وجه الخصوص الذي يجذب العديد من السياح هو تجربة الغوص الفريدة".

إجازة الغوص في مصر

وقالت الصحيفة: "يعد ساحل البحر الأحمر الذي يمتد من شبه جزيرة سيناء إلى الحدود السودانية وجهة مثالية لقضاء عطلة غوص رائعة، كما تتميز شواطيئ مصرية بأنه صافية تماما ومساحات طويلة من الشعاب المرجانية".

وأضافت: "كما يعد البحر الأحمر أحد أكثر النظم البيئية تنوعًا في العالم وهو موطن لأكثر من 1200 نوع من الأسماك، بما في ذلك 44 نوعًا من أسماك القرش. يمكن العثور على حوالي 20 في المائة من جميع هذه الأنواع في البحر الأحمر فقط. يمكن للغواصين السباحة بجانب الأسماك ذات الألوان الزاهية مثل سمك الفراشة وسمك المهرج. كما أنها موطن لأسرع سمكة في العالم ، وهي سمكة أبو شراع ، والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 110 كم / ساعة".