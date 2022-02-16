«هتك عرضها وصورها».. المؤبد لسائق «توك توك» خطف ربة منزل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق “توك توك” بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بخطف ربة منزل وهتك عرضها وتصويرها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين خالد عبدالسلام خلف، ووائل عزيز حسن مهنا، والدكتور إيهاب السعدنى، وسكرتير الجنايات مينا منصور.

ترجع أحداث القضية رقم 22960 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بهتك عرضها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل أنه حال سير المجني عليها "ف.ع.س"، 31 سنة، ربة منزل، في الطريق العام وبرفقتها طفلتها الرضيعة استقلت مع المتهم "إ.أ.م"، سائق توك توك، لتوصيلها إلى إحدى المكتبات لشراء بعض الكتب وعند ذهابها إلى المكتبة لم تعثر على ما تريد من الكتب واقترح عليها الذهاب إلى مكتبة أخرى وقام باستدراجها إلى مكان خال من المارة وأشهر في وجهها سلاحا أبيض مطوة وهددها به وقام بتجريدها من ملابسها وشل حركتها هاتكًا عرضها واستولى على مبلغ مالي وهاتفها المحمول والتقط لها صورا علي هاتفه المحمول لتهديدها بها في حالة الإبلاغ.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.