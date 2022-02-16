الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «مستريح البتكوين» بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

حبس
حبس

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بحبس متهم بالترويج للعملات الافتراضية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، 4 أيام احتياطيًا.

وكشفت التحريات الأمنية، قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وتبين من التحريات الأمنية قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، وبلغ اجمالي تعاملاته مليونا و750 ألف جنيه مصري.

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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