الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تصدرت التريند 10 أيام.. «باي باي ثانوية» لـ محمد رمضان تكسر حاجز 4 ملايين مشاهدة

محمد رمضان
محمد رمضان

تصدر النجم محمد رمضان المركز الأول للمحتويات الرائجة وتريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “باي باي ثانوية” والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب.

وحقق محمد رمضان بفيديو كليب محمد رمضان نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها في يوم 7 فبراير الماضي، والأغنية من كلمات إسلام شندي، وألحان محمد رمضان، والكليب من إخراج ياسر سامي.

youtube

كلمات أغنية باي باي ثانوية

كنت فاكرها سيجارة عادية 

لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا

وانا عندي بكره امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا

ودماغي فجأة لفت بيا

كان نفسي انجح في الثانوية

أمي هتجبلي عربية

لو جيبت ٨٠ ٪ بسيجارة منهم قضوا عليا

خربوها ولاد المؤذية انا شايف افلام هزلية

حواليا شلة حرامية 

أنا حواليا شلة حرامية عيال مش ميه ميه

مسلسل محمد رمضان الجديد

وينشغل محمد رمضان حاليا بتصوير مشاهد مسلسله الجديد الذي يحمل أسم "المشوار" والمقرر عرضه خلال مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2022 ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير دوره في المسلسل بشوارع الإسكندرية ولمدة أسبوع كامل ينتقل بعدها إلى القاهرة لمواصلة التصوير في اللوكيشن الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي. 

أبطال مسلسل “المشوار”

مسلسل المشوار بطولة كل من الفنانين عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ثراء جبيل، ندى بسيوني، حنان يوسف، كارولين أنور، أحمد سعيد عبدالغني، ملك قورة، ومن تأليف محمد فريد.

ويعد مسلسل المشوار ثاني عمل فني يجمع بين محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني، إذ سبق أن قدما معًا فيلم جواب اعتقال عام 2017، وشارك في بطولة العمل إياد نصار، سيد رجب، صبري فواز، أحمد راتب، محمد عادل، صبري عبدالمنعم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج أحمد السبكي. 

محمد رمضان أغنيات محمد رمضان باي باي ثانوية محمد رمضان باي باي ثانوية النجم محمد رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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