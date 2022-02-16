مباحثات بين جوبا والخرطوم لتنفيذ اتفاق السلام

بحضور سلفاكير ودقلو..

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأربعاء، أن السودان سيظل مسانداً لدولة جنوب السودان وداعمًا لاستقرار شعبه.

جاء ذلك خلال مشاركة دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجمهورية جنوب السودان، اليوم، في اجتماع مؤسسة الرئاسة لجمهورية جنوب السودان برئاسة سلفاكير ميارديت، بحسب بيان لمجلس السيادة.

كما حضر نواب الرئيس الجنوب سوداني، الدكتور رياك مشار، جيمس واني ايقا ، حسين عبد الباقي اكول، تعبان ديق قاي، وربيكا نياندينق الى جانب القيادات العسكرية من الجيش والأمن والشرطة وشارك في الاجتماع من الجانب السوداني، وزير الدفاع المكلف الفريق يس إبراهيم يس، والسفير السوداني لدى جوبا جمال مالك، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن محمد علي أحمد صبير.

واستمع الاجتماع، بحسب البيان إلى تقرير من مجلس الدفاع المشترك بشأن سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، حيث شارفت الدفعة الأولى من القوات المدمجة وفق اتفاق السلام على التخرج من المعسكرات.

ورحب رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة الى جوبا، ومشاركته في اجتماع مجلس الرئاسة في بلده الثاني جنوب السودان، مشيراً الى الجهود الكبيرة التي ظل يضطلع بها الفريق أول دقلو في متابعة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان بوصف السودان ضامناً للاتفاق.

من جانبهم أعرب نواب الرئيس سلفاكير، عن ترحيبهم وإشادتهم بالدور الذي لعبة السودان، لاسيما الفريق دقلو في سلام بلادهم.

من جانبه أعرب دقلو عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مجلس الرئاسة في جمهورية جنوب السودان للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام ، مشيراً الى التقدم الكبير المحرز في عملية التنفيذ، بتكوين حكومة الوحدة الوطنية على المستوى الاتحادي والولايات، فضلاً عن تشكيل البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية ، فيما يجري الترتيب الان لتخريج القوات من المعسكرات لتشكيل الجيش القومي بالبلاد، مؤكداً ان التقدم المحرز جاء بفضل توفر الإرادة لدى الأطراف الموقعة على السلام، الى جانب التنازلات الكبيرة والمرونة في تقبل المقترحات والرؤى التي تقود البلاد نحو تعزيز السلام والاستقرار لمصلحة شعب جنوب السودان.