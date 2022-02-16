الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«أوبن أير مول» مدينتي.. أيقونة متفردة لطلعت مصطفى في خدمات التسوق والترفيه بمصر والشرق الأوسط (صور)

أوبن أير مول» مدينتي
أوبن أير مول» مدينتي

بات "أوبن أير مول" بمدينتي المملوك لمجموعة طلعت مصطفى العقارية أيقونة مراكز التسوق في مصر والمنطقة العربية بفضل الخدمات التسويقية والترفيهية التي يتيحها لعشاق التسوق، فضلا عن نجاحه في اجتذاب أشهر البراندات والعلامات التجارية بالعالم بمختلف المجالات،  رغم مرور ثلاث سنوات فقط على تدشينه.

ويحظى "أوبن أير مول" بتصميم عصري وجذاب تجعله متفردا عن كافة مراكز التسوق في الشرق الأوسط، حيث يقع في قلب "مدينتي"، ويتيح لرواده إطلالة ساحرة على المناطق الخضراء والبحيرات الاصطناعية، الأمر الذي يجعله في صدارة المراكز التجارية من حيث عدد الزائرين على مستوى شرق القاهرة.

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أوبن أير مول» مدينتي

وحرصت مجموعة طلعت مصطفي على عند تصميم المول على تخصيص 8 مباني رئيسية، لكلا منها أنشطة محددة، يضيف مزيدا من السهولة في وصول العميل الي هدفه سواء مجمع السينمات او قاعة الطعام الرئيسية او افضل مناطق الازياء والموضة،  او حتي منطقة الالعاب الرئيسية، وغيرها من احتياجاته اليومية.

وحرصا منها على تقديم افضل الخدمات، ربطت مجموعة طلعت مصطفى تلك المباني بأربعة "ترام" مستوحاة من مدينة سان فرانسيسكو الامريكية لتيسير الحركة بينهم بما يضفي طابعا خاصا للمول.

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أوبن أير مول» مدينتي

ويعد اوبن اير مول مدينتي أحد أكبر المراكز التسويقية في مصر والشرق الاوسط، حيث تتخطي المساحة الايجارية نحو 92 ألف متر مربع، تضم أشهر البراندات المحلية والعالمية في مجال الأزياء والموضة وتوفر أرقي الازياء الملائمة لكافة الاطلالات، فضلا عن أشهر سلاسل المطاعم التي تتيح اشهي المأكولات، والكافيهات العالمية لتجربة الاستمتاع بكوب من مشروبك المفضل خلال التسوق.

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أوبن أير مول» مدينتي

وبدأ التشغيل الجزئي ل "أوبن اير مول مدينتي" في  اواخر 2019، بافتتاح مبني " E"  الذي يضم كارفور هايبر ماركت ومبني " D" لمجمع سينما "رينيسانس" بأكثر من 15 شاشة عرض لافضل التقنيات للاستمتاع بمشاهدة فيلمك المفضل.

وفي ديسمبر الماضي تم افتتاح " فوود هول " او صالة الطعام الرئيسية بأكثر من 30 مطعما من اشهر السلاسل المحلية والاقليمية والعالمية، لترضي تطلعات كافة الاذواق، ووقعت مجموعة طلعت مصطفي خلال الفترة الماضية مجموعة من الاتفاقيات مع "ازاديا"، اشهر العلامات التجارية في مجال الموضة والازياء وأنماط الحياة  لافتتاح فروع لهم داخل أوبن اير مول مديتني".

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أوبن أير مول» مدينتي

واخيرا افتتاح مبني " C" والذي يضم " أكستريم لاند" أكبر مركز ترفيهي  من نوعه في مصر، ويوفر تجربة ممتعة لقضاء يوم عائلي وسط مجموعة من الالعاب التى تلاءم جميع المراحل العمرية.

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أوبن أير مول» مدينتي

كما يضم أوبن اير مول منطقة خدمات يتواجد بها فروع لمختلف البنوك العاملة في السوق المصرية، وتعمل طلعت مصطفي حاليا علي تدشين أكبر صالة للتدريبيات البدنية والصحية  بعد تعاقدها مع " إيجنايت إيجيبت" لتنفيذها، لتضيف لمسات جديدة لأوبن أير مول وتجعله مركزا متكاملا لتلبية احتياجات العملاء ليس فقط في مدينتي ولكن في شرق القاهرة وليقدم خدماته لاكثر من أربعة ملايين مقيم في المنطقة .

No description available.
أوبن أير مول» مدينتي
No description available.
أوبن أير مول» مدينتي
No description available.
أوبن أير مول» مدينتي
No description available.
أوبن أير مول» مدينتي
طلعت مصطفى أوبن آير مول مدينتي شرق القاهرة المراكز التجارية التسوق والترفيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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