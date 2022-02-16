برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي، في حضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر حيث بلغت إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ٨٧٣٨ طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 63.6 % وبمدارس للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة 100% والمدرسة الفكرية

100 %، والتعليم الإعدادى المهنى 72.7 %.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.