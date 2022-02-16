الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي، في حضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر حيث بلغت إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ٨٧٣٨ طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 63.6 % وبمدارس للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة 100% والمدرسة الفكرية 
100 %، والتعليم الإعدادى المهنى 72.7 %.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

البحر الاحمر نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس شهادة الإعدادية لجنة النظام والمراقبة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر الشهادة الإعدادي

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حوار مع فضيلة الإمام

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