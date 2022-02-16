الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن نتائج بوابة الأزهر الالكترونية| نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الأول

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

نتائج بوابة الأزهر الالكترونية 2022.. وتعد بوابة الأزهر الإلكترونية من أهم المنصات التعليمية لطلاب مراحل الأزهر الشريف.

وننشر في التقرير التالي تفاصيل الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الأول لطلاب الأزهر.

نتائج بوابة الأزهر الالكترونية

وتزداد عمليات بحث الطلاب وأولياء الأمور، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الأول،  وهو ما توفره بوابة الأزهر على مدار الـ24 ساعة عبر موقعها، وتستعد إدارة قطاع المعاهد الأزهرية، للإعلان عن نتيجة الصف الـ 6 ابتدائي بالأزهر.

 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الأول

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح جميع الأوراق للطلاب على مستوى جميع المناطق، ومن المقرر فقط فلترة النتائج وإعادة مراجعتها حتى يتم الإعلان عنها للطلاب. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

وعلى صعيد متصل، يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2022  من خلال الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف، من خلال الضغط على الرابط التالي، من أجل الوصول إلى النتيجة والتعرف على الدرجات التى حصل عليها الطالب في “الترم الأول”.

بوابة الأزهر للنتائج 2022

يمكن من خلال الطريقة التالية الحصول على النتيجة كاملة
أولا: الدخول على بوابة الأزهر الشريف https://azhar.gov.eg/static/prepresults 
ثانيا:  كتابة الرقم القومي 
ثالثا: كتابة رقم الجلوس 
رابعا: الضغط على كلمة استعلام 
خامسا: سوف تظهر النتيجة بشكل مباشر
سادسا: يمكنك طباعة النتيجة

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