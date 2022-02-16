الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ17 مليون جنيه.. وضع حجر أساس لكوبرى مشاة فى شارع رمسيس

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال

فوض اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبه اللواء إبراهيم عبدالهادي، لوضع حجر الأساس لكوبري مشاة بمنطقة الضاهر صباح الأحد المقبل؛ للحد من الحوادث.

ومن جانبها، أكدت الشركة المنفذة لمشروع كوبرى مشاة بشارع رمسيس، أن تدشين الكوبري جاء استجابة لاستغاثة أهالي منطقة الضاهر، لتقليل الحوادث، نظراً للتوسعات التى تقوم بها محافظة القاهرة في جميع الأحياء.

وأشارت الشركة المنفذة إلى أن تكلفة مشروع الكوبري بشارع رمسيس 17 مليون جنيه، مشيدا بجهود ودعم محافظ القاهرة في تسهيل العقبات.

الضاهر كوبري رمسيس نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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