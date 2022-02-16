الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع مياه الشرب عن مدينة كفرالشيخ للصيانة

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، منذ قليل، قطع مياه الشرب عن مدينة كفرالشيخ ابتداء من الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 فبراير حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم نظرا لأعمال الصيانة، ونناشد الأهالي بتدبير احتياجاتهم من الماء.

كانت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، قد أعلنتا فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن 13 قرية وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفرالشيخ ومطوبس ودسوق وبيلا وسيدى سالم والرياض والحامول".

‏‎وتم فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحًا، حتى الساعة الثالثة عصرًا، فتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشأة الكبرى بقلين، وتأثرت بعمليات الفصل قرية المنشأة الكبرى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى محلي دياي 14 بجنوب دسوق، ولم تتأثر بالفصل أي منطقة، كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي دمرو الحدادي بسيدى سالم ولم تتأثر بعملية الفصل أي قرىة.

كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبوغنيمة بسيدي سالم، وتأثر بالفصل قرية أبوغنيمة، الثمانين، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الزعفران بالحامول، وتأثر بالفصل قرية الزعفران وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الجمعية بمطوبس، وتأثر بالفصل أرض الجمعية.

كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي سد خميس بسيدي سالم، وتأثر بعملية الفصل قرية سد خميس وتوابعها، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الناصرية بالرياض، وتأثر بعملية الفصل مجلس قروي الرصيف والقرى التابعة له، وتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي العالمية ببيلا، وتتأثر بعملية الفصل قرية العالمية وتوابعها.

وأيضا تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشية الغربية بشرق كفرالشيخ، وتأثر بعملية الفصل قرية المنشية الغربية وجزء من سيدي غازي، وتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى أبومندور بشمال دسوق، وتأثر بعملية الفصل قرية أبومندور وجزء من المندورة، وتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى بر بحري بالبرلس وتأثر بعملية الفصل بر بحري وتوابعها.

كفر الشيخ الصيانة مياه الشرب الصرف الصحي غرفة العمليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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