تفاصيل السجن المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر في الهيروين بالجيزة

قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد ٦ سنوات، لاتجاره فى الهيروين بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشار محمد أنور أبو سحلي، والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت.

وكان قد أحال المستشار طارق حسنين كروم، المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم ٢٠٧١٣ لسنة ٢٠٢١ جنايات الطالبية، والمقيدة برقم ٤٥٣٧ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها معتز ف ع أ، ٣٦ سنة، عاطل.

واتهمت النيابة المتهم لأنه في يوم ٦ نوفمبر ٢٠٢١ بمحافظة الجيزة، أحرز بقصد الأتجار جوهرا مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد شهاب على محمد الشاعر، عقيد ومفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات قسم مكافحة التهريب، بأنه ورد اليه معلومه من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهم بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر، فانتقل الى حيث ایقن وجوده واجرى معه تجربة شراء على اثرها اخرج المتهم لفافه بلاستيكية تحوى الجوهر المخدر سالف البيان لضبطه واياها وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 38 لفافة بلاستيكية لذات الجوهر المخدر وكذا عثر على هاتف محمول ومبلغ مالی وعزى قصده من إحراز تلك المضبوطات الاتجار في الجوهر المخدر.