الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل السجن المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر في الهيروين بالجيزة

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد ٦ سنوات، لاتجاره فى الهيروين بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشار محمد أنور أبو سحلي، والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت.

وكان قد أحال المستشار طارق حسنين كروم، المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم ٢٠٧١٣ لسنة ٢٠٢١ جنايات الطالبية، والمقيدة برقم ٤٥٣٧ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها معتز ف ع أ، ٣٦ سنة، عاطل.

واتهمت النيابة المتهم لأنه في يوم ٦ نوفمبر ٢٠٢١ بمحافظة الجيزة، أحرز بقصد الأتجار جوهرا مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد شهاب على محمد الشاعر، عقيد ومفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات قسم مكافحة التهريب، بأنه ورد اليه معلومه من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهم بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر، فانتقل الى حيث ایقن وجوده واجرى معه تجربة شراء على اثرها اخرج المتهم لفافه بلاستيكية تحوى الجوهر المخدر سالف البيان لضبطه واياها وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 38 لفافة بلاستيكية لذات الجوهر المخدر وكذا عثر على هاتف محمول ومبلغ مالی وعزى قصده من إحراز تلك المضبوطات الاتجار في الجوهر المخدر.

محكمة جنايات الجيزة محاكم جنوب القاهرة الحكم المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية القضية جنوب الجيزة المتهم عاطل الاتجار مخدرا الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

بعد اتهام نقابة الموسيقيين بالرشوة.. بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

«الوزراء» يوافق على تأثيث وتجهيز الوحدات المُعدة لنقل سكان العشوائيات

تفاصيل تقرير الطب الشرعى فى اتهام سيدة بعرض طفلها للبيع

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

توفير لقاحات كورونا في الصيدليات؟.. الحكومة توضح الحقيقة

أمن المنافذ يضبط 5 قضايات تهريب بضائع أجنبية الصنع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى