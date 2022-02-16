الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن المنافذ يضبط 5 قضايات تهريب بضائع أجنبية الصنع

بضائع أجنبية الصنع
بضائع أجنبية الصنع

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضية بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 37 قضية، وتحرير 2152 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 267 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية ضبط حملات الإجراءات الجمركية مخالفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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أمن المنافذ يضبط 5 قضايات تهريب بضائع أجنبية الصنع

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