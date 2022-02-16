الإطار التنسيقي في العراق يتلقى مبادرة من شيوخ العشائر لحل الأزمة الحالية

أعلن الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الأربعاء، تلقي مبادرة من شيوخ العشائر لحل الأزمة الحالية، حسبما أفادت وكالة بغداد اليوم.

وكان قد أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن مبادرة للخروج من "الانسداد السياسى"، مؤكداً أن الخلافات السياسية تسببت فى تجاوز المدد الدستورية.

وقال الإطار التنسيقي - في بيان اليوم الخميس - إنه "بعد أن تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعا على عدم استمرار أو تكرار تجاوزها من اجل خدمة ابناء الشعب العراقي والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة وإزالة العقبات التي تعترض طريق البناء والأعمار، فإننا نطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن".



وأضاف أن المبادرة تتضمن "دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين".



وأكد الإطار ضرورة "اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عدداً على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الحكومة وفق معايير النزاهة والكفاءة لتكون أمينة على القرار السيادي الذي يحفظ أمن العراق واستقلاله.

وأعلن عن الاستعداد الكامل للتفاعل بايجابية تامة مع كل الطروحات والافكار والرؤى التي ستقدم من الشركاء في الوطن والذين يجمعهم مصير واحد ومسئولية مشتركة في انهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها العراق .



ودعا الإطار التنسيقي إلى "التكاتف والتعاون للدفاع عن العراق كوطن يضمنا جميعا، وأن نبذل قصارى جهودنا لخدمة العراقيين كشعب وأهل عانوا كثيرا طوال الفترة الماضية.

ودعا الإطار التنسيقي إلى "التكاتف والتعاون للدفاع عن العراق كوطن يضمنا جميعا، وأن نبذل قصارى جهودنا لخدمة العراقيين كشعب وأهل عانوا كثيرا طوال الفترة الماضية".