الشرقية: تنفيذ أعمال رصف شارع التحرير بكفر صقر بتكلفة 5 مليون جنيه

يتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع التحرير "المستشفى" بطول ١٨٥٠ متر من الجهتين وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وبتكلفة (٥) مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جاري وضع طبقات من الأسفلت لرصف الشارع مع مراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق، فضلاً عن تجميل وتطوير الشوارع الجانبية التي يصعب رصفها ببلاط الإنترلوك، وذلك ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بالمنطقة لإظهار الشكل الجمالي للمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.