الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفود من كازاخستان وتشاد وروسيا تثمن دور السيسي في دعم ونشر الفكر الوسطي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد وفود من كازاخستان وتشاد وروسيا شاركوا في المؤتمرالـ 32 الذي نظم تحت عنوان "عقد المواطنة وأثرة في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، بدعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الثقافة الإسلامية السمحة وصحيح الدين والفكر المستنير.. مؤكدين أن مصر تقوم بجهود حثيثة في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لوفود تشاد وروسيا وكازاخستان، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتشاد الدكتور محمد خاطر عيسى، ومفتي مقاطعة موسكو ونائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية روشان عباسوف، ونائب المفتي العام بجمهورية كازاخستان ارشات أولجار.

وناقش وزير الأوقاف مع أعضاء الوفود التنسيق لتدريب وتأهيل الأئمة في روسيا وتشاد وكازاخستان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وتعزيز التعاون الديني المشترك بين الوزارة والدول المشاركة في المؤتمر.

ومن جانبه، قال ارشات أولجار إن مصر تقدم دعما كبيرا وتقوم بدور هام في نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المعتدل والمستنير في ربوع العالم وفي بلاده بصفة خاصة من خلال الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

وأشاد نائب نائب المفتي العام بجمهورية كازاخستان خلال لقائه اليوم والوفد المرافق له مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بحضور نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بجمهورية كازاخستان الدكتور خيرت قرمان، بدور وزارة الأوقاف في دعم ونشر الثقافة الإسلامية في العالم كله.

وأهدى وزير الأوقاف الضيوف نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.

كازاخستان السيسي روسيا تشاد

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وائل لطفي

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