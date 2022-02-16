النيابة الإدارية تنعى المستشار سعيد مرعي

نعى المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار الفقيد سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي فاضت روحه الطاهرة لبارئها بعد صراع مع المرض.

وقال المستشار أبو زيد: "بالأصالة عن نفسي والنيابة عن جموع أعضاء النيابة الإدارية، نتقدم بخالص العزاء في وفاة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والذي فاضت روحه إلى بارئها صباح اليوم".

وأكد "أبو زيد" أن المستشار المغفور له بإذن الله كان علمًا من أعلام القضاء المصري ممن كرسوا حياتهم لتحقيق العدالة وترسيخ دعائم دولة القانون.

واختتم البيان الصادر عن الهيئة: "خالص العزاء للقضاء المصري بأسره في وفاة الفقيد ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان".